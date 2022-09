Dr. Thor Dantas garante apoio ao segmento da Cultura na Câmara Federal

Na última quarta-feira (21), o candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas (PSB), acompanhado do candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB), participou do “Papo de Cultura”, um encontro com fazedores de cultura no Acre organizado pelo candidato a deputado estadual Isaac Ronaltti (PSB).

O evento reuniu artistas e produtores culturais que falaram de suas demandas e o que esperam do poder público para o setor que tem sido negligenciado nos últimos quatro anos, tanto pelo governo federal, quanto estadual e municipal.

Dr. Thor Dantas, que tem como um de seus principais hobbies fazer música, lembrou que a importância da arte para a humanidade não é novidade, mas virou certeza absoluta nos meses de isolamento social, consequência da pandemia do coronavírus, quando as pessoas tiveram que passar longos períodos de confinamento e, para boa parte, a arte foi uma válvula de escape nos momentos de medo, incertezas e grande tensão.

Quem não lembra das lives feitas por inúmeros músicos nacionais e locais que fizeram tanto sucesso? As vendas de livros também cresceram nesse período, o consumo de filmes em streemigns, igualmente.

Os artistas contribuíram muito para que passássemos pela pandemia com menos danos à nossa saúde e mental. Mas ao mesmo tempo foram os que mais sofreram as consequências econômicas. Foram os primeiros a parar e os últimos a voltar a trabalhar.

Para o candidato a deputado federal, assim como o Poder Público tem como obrigação promover saúde, educação e segurança para a população, o incentivo à arte e cultura também deve ser tratado como direito básico e fundamental.

“Desde os meus 14 anos até hoje faço aula de música todos os sábados, faço aula de guitarra, arranho tocando um rock, meu filho toca teclado, minha esposa e minha filha cantam, arrisco um pandeiro no samba e eu coloco todo mundo lá em casa pra tocar e cantar. Na pandemia aprendemos muitas coisas, a primeira é que a saúde é a coisa mais importante do mundo, pois sem saúde não se faz nada, por isso, o mínimo que o Governo deveria dar é um serviço de saúde de qualidade, com profissionais, medicamentos, equipamentos e, obviamente, educação. Porque quando você dá as condições, o resto a pessoa corre atrás. Mas aprendemos também que a arte e a cultura dão um significado à vida. É a música, o cinema, a poesia, a literatura que faz sermos esse ser humano pensante e crítico. Nossa cultura é nossa identidade. É papel do Estado valorizar a arte e a cultura e criar ambiente e mecanismos para estimular e fomentar os artistas, através de leis de incentivo”, pontuou Dr. Thor.