Entregador morto em acidente em rodovia do Acre deixa quatro filhos e esposa

“Meu pai era um ótimo homem, esposo e amigo”, foi o que conseguiu expressar o mais velhos dos sete filhos do motorista de aplicativo Orleir dos Santos Lima, de 49 anos, que morreu numa colisão com outra motocicleta na tarde desta segunda-feira (19), na BR-364, em Rio Branco.

Um momento de dor extrema para a esposa e os filhos, que perdem de forma trágica um homem trabalhador e dedicado aos amigos. Essa vontade de trabalhar que tinha Orleir foi constatada no início do ContilNet, quando ele esteve ajudando a equipe fazendo marmita e também realizando entregas.

“Parceiro desde a fundação do site, o Orleir esteve presente em muitos momentos na história do ContilNet. Perdemos alguém por quem todos tinham grande admiração e respeito. Dedicado ao trabalho e à família, não esqueceremos da sua força e dedicação. Que Deus conforte a família nesse momento de dor e despedida” disse a diretora e sócia do site, Marina Pinheiro.

Segundo informações de testemunhas, o entregador Orleir trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta, quando precisou reduzir para passar por cima de uma pequena ponte improvisada que fica entre as duas vias da rodovia. Outro motociclista ainda não identificado, que trafegava no mesmo sentido e andava em alta velocidade, bateu na traseira da moto de Orleir.

No impacto, Orleir morreu na hora após cair dentro da valeta que divide as pistas e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), além de diversas fraturas espalhadas pelo corpo. O outro motorista envolvido no acidente foi arremessado, caiu sobre o asfalto e teve uma fratura no braço esquerdo.