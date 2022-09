Motorista de aplicativo morre após colisão com outra moto em rodovia do Acre

O entregador Orleir dos Santos Lima, de 49 anos, morreu após uma colisão entre motocicletas na tarde desta segunda-feira (19), na BR-364, próximo a ponte sobre o igarapé São Francisco, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco. No mesmo acidente, outro motociclista ainda não identificado ficou ferido e foi socorrido.

Segundo informações de testemunhas, o entregador Orleir trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan de cor prata e placa QLY-2A55, quando tentou acessar a outra pista, tendo que reduzir para passar por cima de uma pequena ponte improvisada que fica sobre uma valeta entre as duas vias, mas outro motociclista ainda não identificado, que trafegava no mesmo sentido em uma motocicleta modelo CB 500 de cor vermelha e placa QWN-1B82, e andava em alta velocidade, bateu na traseira da moto de Orleir.

No impacto, Orleir morreu na hora após cair dentro da valeta que divide as pistas e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), além de diversas fraturas espalhadas pelo corpo. O motorista da CB 500 foi arremessado, caiu sobre o asfalto e teve uma fratura no braço esquerdo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas quando os socorristas chegaram ao local, Orleir já estava sem vida. O outro motorista foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais rodoviários federais foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O corpo de Orleir foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para serem realizados os exames cadavéricos.

Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram entregues a familiares das vítimas que levaram o veículo e carros particulares para as suas residências e a pista foi totalmente liberada para o tráfego.