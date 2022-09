“Entrei para política porque sei que posso ajudar a encontrar soluções”, diz Dr. Thor Dantas

Cumprindo agendas em Cruzeiro do Sul neste final de semana, o candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas (PSB), concedeu entrevista à Rádio Juruá, onde falou sobre sua candidatura.

O radialista Alexandre Gomes destacou o trabalho do candidato durante a pandemia do coronavírus, quando atuou intensamente na linha de frente do combate à Covid-19 tanto dentro das UTIs quanto integrando o comitê de combate à doença.

“Felizmente hoje podemos andar sem máscaras graças à vacina, que foi a grande transformação dessa pandemia, eu vi muita gente morrer, muita gente sofrer e felizmente estamos em outro momento”, destacou Dr. Thor.

Questionado sobre a decisão de colocar seu nome à disposição para um cargo legislativo pela primeira vez, o médico infectologista, que há 25 anos tem exercido a medicina no estado, onde trabalhou no Pronto-Socorro de Rio Branco, na Fundação Hospitalar, no Serviço de Assistência Especializada (SAE) e no transplante de fígado, acredita que a experiência adquirida nesses anos que lhe ensinaram tanto a melhorar a vida das pessoas quanto a resolver problemas, será grande aliada em um mandato a favor do povo acreano.

“As pessoas têm uma visão muito ruim da política, mas não existe outra forma de resolver os problemas da saúde, educação, segurança e tantos outros se não pela política. Eu decidi disputar essa eleição, pois com a experiência que adquiri, tenho certeza que dentro de um mandato de deputado federal eu posso ajudar muito a encontrar soluções, tanto trazendo recurso para um problema específico, quanto cobrando dos gestores. O papel do deputado é esse, cobrar do prefeito, governo estadual e federal que executem as políticas públicas”.

Ainda em Cruzeiro do Sul, Dr. Thor prestigiou a inauguração do comitê do candidato ao Senado pelo PSB, Dr. Jenilson Leite, e também a Expoacre Juruá, na noite deste sábado (3).

Até segunda-feira (5), o candidato participa de agendas com apoiadores no Juruá.