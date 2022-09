Estudo alerta para o perigo de ler no celular enquanto está no sol

Mesmo durante eclipses solares, o fato que olhar para o sol diretamente, sem proteção, pode causar danos oculares é bem conhecido. Porém, cientistas descobriram que o reflexo da luz solar em telas de celulares e tablets também pode ser maléfico para os olhos.

Pesquisadores do Hospital Universitário de Santiago de Compostela, na Espanha, publicaram um artigo citando dois casos de pessoas que tiveram problemas oculares graves ao olhar muito tempo para o celular enquanto expostos ao sol.

O primeiro caso é de uma jovem de 20 anos que passou algumas horas na praia lendo pelo celular. O reflexo da luz solar no aparelho acabou danificando a retina da mulher — em um primeiro momento, ela não conseguiu distinguir formas que estava distantes, mas depois foi percebido um ponto cego permanente no centro do seu campo de visão.

O segundo é de um homem de 30 anos que passou horas lendo no tablet no terraço de um resort de ski. Ele também teve danos na retina, mas, dois meses depois, os danos foram revertidos mesmo sem uso de medicamentos. No caso da jovem de 20 anos, em contrapartida, o dano parece ser permanente.

Os cientistas, que publicaram o estudo na revista científica Journal of Medical Case Reports nessa terça (6/9), sugerem que, quando exposto à luz do sol, qualquer indivíduo deve usar óculos de sol com filtro de proteção adequado quando estiver em um local onde a radiação solar está aumentada, como na praia, perto da água, ou na neve.