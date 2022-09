Evento no Acre promove noite da cultura indígena com os mesmos rituais praticados nas aldeias

Os adeptos da cultura indígena, com seus rituais que incluem ingestão da chamada vacina do Kambô, de Aywasca, de rapé, muitos cânticos em língua original ou mesmo para admiração e aquisição do artesanato produzido pelas habilidosas mãos dos artistas da floresta, já não precisam mais se deslocar às aldeias em busca desta aventura.

Os interessados poderão se encontrar com a cultura numa área urbana da Capital Rio Branco, que vai oferecer, no próximo dia 24 (sábado), a primeira edição Noite Cultural dos Povos Indígenas, um evento previsto para ser iniciado a partir das 18 horas e que promete virar a noite.

A entrada é paga ao preço de R$ 50,00 e os ingressos podem ser obtidos pelo telefone celular número (68) 99973-3470.

O evento ocorrerá no Sítio Palmares, um espaço que funciona também como bar e restaurante numa ampla área com muito verde e muito parecida com os ambientes das aldeias. O Sítio fica localizado no Ramal dos Pereiras, na primeira entrada à esquerda de quem sai da cidade e, na frente do estádio Florestão, na Via Verde, pega a Rua Edelbrando Caetano, também conhecida como Ramal do Sinteac.

O ramal é asfaltado, exceto quando se entra no Ramal dos Pereiras, uma distância de pouco mais de dois quilômetros de ramal piçarrado.

“Não há perigos de atoleiros. Ainda mais nesta época do ano, com tudo enxuto”, diz a proprietária do ambiente, Francilene Cutrin, que reside no local e está abrindo sua casa de eventos para a promoção, realizada em parceria com o povo Huni kuin.

Este povo também é conhecido como Caxinauas e Kaxinawá, uma etnia indígena sul-americana pertencente à família linguística pano. O grupo de artistas deste povo, conhecido como Duwa yube Shawãbu, também vai se apresentar no local.

Natural do maranhão e vivendo no Acre faz mais de duas décadas, Francilene e seus filhos, Tainã e Tiago Cutrin, admiradores da cultura indígena, sempre sonharam na realização de um evento assim, mas faltava parceiros.

“Sempre tive vontade de organizar um evento indígena, mas precisava de ajuda, de alguém com o devido conhecimento e contato com as etnias! Essa pessoa apareceu e disse sim”, contou.

Serviço:

O quê: I edição Noite Cultural dos Povos Indígenas

Onde: Sítio Palmares, Ramal dos Pereiras.

Quando: Dia 24, sábado

Preço do Ingresso: RS 50,00

Telefone: 99978-3470