Ex-combatente da 2ª Guerra abre desfile cívico em Assis Brasil

Joatan Conegundes de Araújo, de 100 anos, que hoje vive na cidade de Assis Brasil, no interior do Acre na divisa com o Peru e Bolívia, abriu o desfile cívico alusivo ao dia 7 de setembro, dia especial onde se comemora o bicentenário da Independência do Brasil.

Jerry Correia recebeu no palanque oficial, autoridades dos países vizinhos, militares e políticos para que pudessem ver o desfile após dois anos, devido a pandemia. O gestor destacou que esta semana será dedicada ao tema e também acontece a 1ª Feira de Pequenos de Assis Brasil.

“Estamos felizes e quero aqui agradecer ao meu vice, Reginald Martins, que juntos estão tentando realizar um bom trabalho, no tocante ao desenvolvimento e ao voto de confiança que lhes foi dado pelos munícipes”, destacou.

Assis Brasil tem pouco mais de 7.500 moradores, grande maioria ruralista e está localizada no extremo norte do Estado do Acre, mas, possui uma grande história de superação para fazer parte do País.

Cerca de 30 escolas participaram do evento, além do Exército Brasileiro, Forças de Segurança do Estado, Escolas municipais e estaduais, presença da fanfarra da Escola Estadual Kairala José Kairala, desfiles de animais e algumas apresentações para os presentes.