Foto de idosa que passou protetor solar no rosto a vida toda, mas não no pescoço viraliza; veja imagem

A foto mostra o rosto e o pescoço de uma mulher de 92 anos que supostamente usou hidratante com proteção UV no rosto, mas não no pescoço. O resultado é uma diferença marcante nos danos visíveis dos raios UV.

A pele o órgão mais afetado pela exposição ao meio ambiente, incluindo a irradiação solar UV. O resultado pode ser que as áreas do nosso corpo mais expostas aos elementos da natureza (rosto, pescoço, braços e mãos) parecerão mais velhas em comparação com áreas que geralmente são cobertas, como o tronco.

“Embora seja improvável que possamos (ou mesmo devamos) tentar derrotar o envelhecimento humano por várias razões, os modificadores do envelhecimento ainda serão capazes de mudar tanto o tempo de saúde (o tempo em que vivemos sem doenças) quanto o tempo de vida”, disse Posch em um comunicado. “Tais avanços serão realizados por uma redução significativa de doenças relacionadas à idade, incluindo a prevenção de câncer. Por quê? Porque há uma sobreposição substancial entre as características do câncer e as características do envelhecimento. Assim, abordar as mudanças biológicas do envelhecimento também abordará os pré-requisitos da cancerogênese”.