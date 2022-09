Gladson Cameli cresce na pesquisa Ipec com 54% e Jorge Viana cai para 25%

A pesquisa Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (Ipec) divulgada pela Rede Amazônica na noite desta segunda-feira (19), mostra que o governador Gladson Cameli (PP), que tenta a reeleição, continua liderando a corrida eleitoral.

Com crescimento de três pontos percentuais em relação à última pesquisa, Gladson tem 54% das intenções de votos e Jorge Viana (PT), caiu de 27 para 25%.

Mara Rocha (MDB) – 6%; Petecão (PSD) – 5%; Marcio Bittar (União Brasil) – 3%; David Hall (Agir) -1%; Nilson Euclides não pontuou. Branco/nulo – 3% Não sabe/não respondeu – 4%.

Na pesquisa espontânea, Gladson ainda lidera com, 41% Jorge Viana aparece com 16% Mara Rocha (MDB) – 2% ; Petecão (PSD) – 2%; Marcio Bittar (União Brasil) – 1% Outros – 1% Branco ou nulo – 3% Não sabem ou não preferem opinar – 35%.

A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de setembro e ouviu 800 pessoas de 19 municípios. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com número AC03861/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral BR-00155/2022.