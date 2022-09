“Gladson faz um governo de oportunidades”, diz trabalhador da construção civil

Uma das prioridades do governo Gladson Cameli (Progressistas) é a geração de emprego. O ajudante de pedreiro, José Juvino da Silva, é um dos beneficiados no mercado de trabalho do Acre. O trabalhador atua na construção da nova sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), em Rio Branco.

O ajudante de obra, José Juvino da Silva, agradeceu o gestor estadual: “Agora, consigo planejar minha vida e realizar sonhos. O Gladson faz um governo de oportunidades”, disse.

Na mesma obra, Edmilson Santos encontrou a oportunidade que buscava há cinco anos. “Eu agradeço a Deus e ao governador. Daqui, levo o “pão” que alimenta a minha família”, destacou.

Com incentivo do governo Cameli, mais de 15 mil empregos formais, com carteira assinada, foram gerados entre janeiro de 2020 a julho deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

A construção civil e o comércio foram destaques, com mais de 6 mil vagas garantidas no período.

“O acreano vive, hoje, com melhores expectativas. Vamos seguir trabalhando para melhorar a vida dos que mais necessitam. O foco da minha próxima gestão será transformar o Acre em terra próspera e de oportunidades”, pontuou o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas).

Novas propostas de Gladson para geração de emprego e renda

A grande aposta do próximo mandato de Gladson Cameli será a geração de emprego e renda aos acreanos.

O governo vai divulgar o Acre em todo Brasil, trazendo fábricas e indústrias ao Estado. Implantará programa para auxiliar o acesso ao microcrédito.

A próxima gestão de Cameli promoverá o artesanato do Estado. Vai apoiar e incentivar as micro e pequenas empresas com potencial de exportação para inserção no mercado internacional e potencializar o programa estadual de compras governamentais (Comprac).