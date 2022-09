Gladson vê com estranheza acidentes em hospitais do Acre e critica adversários

As investigações sobre o princípio de incêndio na ala pediátrica do Hospital da Criança, um acidente sem vítimas registrado na madrugada deste sábado (17), embora seja uma obrigação da Polícia Técnica em tudo que envolva o patrimônio público, foram iniciadas a partir de ordens expressas do governador do Estado, Gladson Cameli. À interlocutores, o governador e candidato à reeleição achou estranho o registro de um segundo acidente na rede hospitalar pública em menos de um mês entre um acidente e outro e faltando menos de 15 dias para as eleições.

O primeiro acidente ocorreu em Sena Madureira, quando parte do forro do hospital “João Câncio”, que está em reformas, caiu sobre os pacientes internados numa sala de repouso. O paciente Izailton Souza, embora socorrido e trazido para a Capital, acabou morrendo no dia seguinte numa UTI do Hospital de Base de Rio Branco. O segundo acidente foi o princípio de incêndio na ala de pediatria do Hospital da Criança, que está funcionando de forma provisória nas instalações do hospital do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

Imediatamente após a ocorrência, a gerente geral do Into-Ac, Helen Freitas, emitiu nota afirmando que, até aquela data, não havia problemas no sistema de ar condicionado, por onde começou o incêndio. “As revisões e manutenções dos condicionadores de ar estão em dia, tendo documentos que comprovam as manutenções realizadas em todos os aparelhos da unidade, entre os dias 27 de julho e 24 de agosto”, disse a nota. “Durante a prestação do serviço, a empresa não comunicou à direção qualquer necessidade de troca ou substituição dos aparelhos, tendo possíveis problemas de funcionamento sido solucionados pela equipe de profissionais durante esse período. Após o incidente ocorrido na madrugada deste sábado, 17, iniciado em um ar-condicionado que fica localizado na entrada de acesso à UTI pediátrica do Hospital da Criança, compareceram nesta unidade, o Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Técnica, além dos secretários de Estado Paula Mariano e Jonathan Donadoni, para avaliação dos danos causados”, acrescenta a nota.

A presença do chefe do gabinete Civil do Governo, além da secretária de Estado da Saúde, Paula Mariano, no local do segundo incidente, só demonstra a preocupação do governador com o que vem ocorrendo. As suspeitas do governador de que as ocorrência poderiam ter a participação de voluntários a serviço dos candidatos de oposição e concorrentes do atual governador e candidato à reeleição se fundamentam também de que, faltando pouco mais de 15 dias para às eleições, o tema da Saúde Pública tenha virado o assunto principal nos programas de rádio e TV do horário eleitoral gratuito, principalmente de Jorge Viana, do PT.

“Eles vêm falando muito em hospital mas são os mesmos que deixaram de fazer o Hospital de Base como uma obra por fazer durante mais de dez anos. Eu cheguei a dizer que parecia ter uma cabeça de burro enterrada no local e que foi o nosso Governo que desenterrou e concluiu o Hospital que eles abandonaram”, disse o governador, neste sábado. “Faltando 15 dias para as eleições, todo cuidado é pouco. Não era eles que prometiam saúde de primeiro mundo?”, questionou o governador.