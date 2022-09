Homens passam atirando e ferem jovem na frente da própria residência no interior do Acre

Arivaldo Lourenço Gomes, 27 anos, foi ferido com dois tiros na noite deste sábado (24), quando estava na frente da própria residência tomando tereré, na Rodovia AC-40, no bairro Democracia, conhecido popularmente como “Multirão”, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Arivaldo estava na frente da própria residência tomando tereré na companhia de amigos, quando criminosos passaram em veículo de cor preto já atirando. Ao total foram disparados 4 tiros, sendo que dois atingiram o homem, que foi atingido por um tiro nas costas e transfixou que saiu no abdômen e outro tiro, que acertou na perna da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e levou Arivaldo para o Hospital Ary Rodrigues, no próprio município. O quadro clínico da vítima foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar do 4° Batalhão esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Senador Guiomard.