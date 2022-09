Imposto de renda: quase 3 mil acreanos caíram na malha fina; veja se você é um deles

A Receita Federal informou que 2.671 acreanos caíram na malha fina na temporada de Imposto de Renda 2022.

Cair na malha fina da Receita Federal significa que a declaração ficará retida por causa de algum erro, como um valor incorreto, um rendimento omitido, informações cadastrais erradas ou até mesmo uma possível fraude em análise.

Como saber se cai na malha fina

Acesse o CAC (Centro de Atendimento Virtual), selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” e na aba “processamento”, escolha o item “pendências de malha”.

A Receita diz que lá é possível ver se você caiu na malha fina e qual o motivo para sua declaração ter sido retida. Caso a declaração tenha apenas erro no preenchimento ou porque você deixou de informar alguma coisa, basta enviar uma declaração retificadora.

Em alguns casos, o contribuinte recebe um termo de intimação fiscal, que significa que ele vai precisar apresentar documentos para comprovar as informações enviadas na declaração.

Após as retificações, se o contribuinte tiver direito à restituição, a Receita o inclui em um lote residual de pagamento. As datas ainda não foram informadas.

Veja os principais motivos de erros para os contribuintes:

41,9% – Omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados;

28,6% – Deduções da base de cálculo, sendo as despesas médicas, o principal motivo;

21,9% – Divergências no valor entre o que consta na declaração da fonte pagadora e o que foi declarado;

7,6% – Outros erros motivados por deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e/ou divergência de informação sobre pagamento de carnê-leão e/ ou imposto complementar.

Restituição

Mais de 2,8 mil contribuintes do Acre vão receber a restituição do imposto de renda no 5º e último lote. Serão pagos, ao todo, mais de R$ 53 milhões.

Os quatro primeiros lotes foram pagos em 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho e em 31 de agosto.