Internautas dizem que Bolsonaro confundiu Acre com Mato Grosso em debate; VÍDEO

O debate entre os presidenciáveis na Rede Globo, promovido na noite desta quinta-feira (29), foi repleto de deslizes nas falas dos candidatos e gerou muitos memes. Além disso, rendeu tantos comentários que o Acre foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter.

O motivo foi uma fala do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição: “Morei em Nioque, no estado do Mato Grosso, conheço muito bem o Pantanal sul-mato-grossense”, disse.

Acontece que a dicção do presidente foi questionada e, quem assistiu, jurou que ele falou Acre ao invés de Nioque.

Foi o suficiente para os nomes “Acre” e “Mato Grosso” subirem ao trending topics do Twitter.

Veja o momento:

Veja algumas reações no Twitter:

O Brasil quando Pedro Alvares Cabral chegou segundo Bolsonaro. pic.twitter.com/ZYxMwSkkVI — Victor Ludwig 🔴⚫️ (@victorludwig) September 30, 2022

acre no estado do mato grosso do sul só se for na terra plana do bolsonaro — julinha (@pztiencs) September 30, 2022

Depois que o Bolsonaro falou que morou no Acre no Mato Grosso do Sul, entendi a falta de orientação que o Brasil de encontra. — Prof. Ms. em Ciências da Educação Toninho Foureaux (@toninhofoureaux) September 30, 2022

Eleitores em sua maioria no Acre apoiam bolsonaro

Nós da esquerda com Lula lutamos pra desmistificar q ACRE não é Brasil

E tá na frente quem nem sabe q o Acre é um Estado,assim como é Mato https://t.co/PEFXm9OPfo Sul

ELEITORES DO ACRE LULEM LOGO!

Acre não é Vila do M G do Sul ! — Aurimar Hoff (@AurimarHoff1) September 30, 2022