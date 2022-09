Isaac Ronallti: o candidato a deputado estadual que vai lutar pela arte e a cultura no Acre

Militante da arte e da cultura no Acre, o candidato a deputado estadual Isaac Ronaltti (PSB), se reuniu com artistas e fazedores de cultura do Acre na última quarta-feira (21), no Stúdio Rock Bar, para ouvir suas demandas e apresentar as propostas que tem para o setor que foi completamente negligenciado nos últimos quatro anos, tanto pelo governo federal, quanto estadual e municipal.

Isaac também convidou o candidato majoritário do seu partido, Dr. Jenilson Leite, que concorre ao Senado Federal, e os candidatos a deputados federais Dr. Thor Dantas e Rosineia Frota, puderam falar de suas propostas para o segmento da cultura, geração de renda, juventude, empreendedorismo, saúde e segurança.

Ronaltti tem se consolidado como o candidato que mais tem propostas para a arte e cultura. Por ser também um produtor cultural, ele sabe bem as dificuldades desse segmento.

“Também fui e sou produtor cultural, produzi CDs de bandas locais, produzi diversos festivais como o Independência ou Rock, trazendo bandas nacionais a Rio Branco e no momento estou finalizando dois livros – um sobre a história do Rock em Rio Branco e o outro sobre a história do Rock em Porto Velho. Eu conheço bem as dificuldades enfrentadas para fazer cultura aqui no estado, e por isso, na Assembleia Legislativa uma das bandeiras que vou levantar é a do incentivo à arte e cultura em nosso estado”, destaca o candidato.

Conheça alguns dos projetos de Isaac Ronaltti para a arte e a cultura no Acre:

-Apoio a produtores culturais diretamente a partir do gabinete através da câmara temática que será criada no Gabinete “O Gabinete e a Cultura”, um espaço permanente de discussão e de estabelecimento de metas conjuntas entre o gabinete e os principais ativistas da cultura local;

-Incentivo ao retorno dos tradicionais festivais de música, teatro, artesanato, danças, culinária e patrimônio histórico;

– Criação de um calendário unificado de arte e cultura que seja institucionalizado pelo poder público, a fim de que estas representações se consolidem cada vez mais;

-Fiscalização dos mecanismos de fomento da cultura, tais como leis estaduais de incentivo a cultura e Lei Aldir Blanc;

-Criação de Lei que reconheça e apoie Pontos de Cultura geridos pelos próprios artistas, a exemplo: A Casinha – ocupação cultural.

-Apoio integral do gabinete a manifestação da cultura jovem, tais como o cinema, a música, o hip-hop, o público das feiras geeks e a turma dos games.