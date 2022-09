Ivete Sangalo está internada em Salvador; entenda

A cantora Ivete Sangalo está internada no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia. Ela deu entrada na unidade médica por conta de uma forte infecção intestinal causada por frutos do mar.

Ivete surpreendeu seus seguidores no Instagram ao abrir uma live direto do hospital nesta sexta-feira (30/9). Ela tranquilizou sobre seu estado de saúde; disse que deve receber alta no sábado (1/10), e ainda fez um apelo sobre as eleições, que ocorrerão no domingo (2/10).

“Eu estou ótima, amanhã já estou liberada, graças a Deus, e tudo correndo maravilhosamente. E domingo é ‘nóis’, hein, galera?!”, disse. “Estou bem, não se preocupem”, acrescentou a cantora, que ainda cantou um trecho de uma de suas músicas que fala sobre mudança: “Está vindo um tempo novo”.