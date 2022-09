Jenilson Leite inaugura comitê no Juruá e afirma que terá a maior votação para o Senado

O candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite (PSB), ao lado do primeiro suplente, o ex-prefeito César Messias, inaugurou o comitê de campanha na cidade de Cruzeiro do Sul, na manhã deste sábado (3).

Dezenas de apoiadores fizeram uma linda festa para receber o candidato ao Senado, candidatos a deputados estaduais e federais e abraçar Dr. Jenilson e Messias.

Além da militância aguerrida, estavam presentes lideranças comunitárias, profissionais da educação e da saúde.

Dr. Jenilson agradeceu o apoio que tem recebido no município, que é o segundo colégio eleitoral do estado.

“Vamos iniciar nossa caminhada para sairmos daqui com a maior votação de senador porque o povo sabe escolher o melhor nome para lhes representar. Talvez não seremos o candidato do volume, que encherá as ruas, mas vamos conversar com muita gente. Eu tenho o melhor suplente que um candidato ao Senado possa ter, que é o César Messias, que ajudou muito Cruzeiro do Sul, não vai faltar empenho de nossa parte para cuidar do povo quando chegarmos ao Senado”, disse o candidato.

César Messias, reconhecido pela boa gestão que fez quando prefeito de Cruzeiro do Sul, declarou que confia em Jenilson e, por isso, aceitou retornar para a política.

“Obrigado a vocês que vieram de todo o coração inaugurar o comitê de campanha do futuro senador da República. Eu já tinha pendurado a chutaria da política, mas decidi voltar depois do convite do Jenilson para mudar a presença do Senado Federal, porque é muito triste ver um senador defendendo o orçamento secreto. Isso é muito grave, esconder o dinheiro do povo para maracutaia”, afirmou.

Ainda em Cruzeiro do Sul, Jenilson e César visitarão lideranças, apoiadores e participam da Expoacre Juruá. Na próxima segunda-feira (5), será inaugurado o comitê de Tarauacá, cidade natal do candidato a senador.