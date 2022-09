Jovens talentos investem pesado para garantir uma vaga na grande final do Canta Comigo Teen 3

A segunda e última semifinal do Canta Comigo Teen vai ao ar neste domingo (4). Esta é a última chance para os jovens talentos garantirem um lugar na primeira grande final do reality musical da Record TV.

Com esta etapa decisiva, os participantes interpretam sucessos nacionais e internacionais cheios de personalidade, como Agora Só Falta Você, da Rainha do Rock Brasileiro, Rita Lee, Story Of My Life, da boyband One Direction, Run to You, de Whitney Houston, que foi indicada para o Oscar e o Grammy, É Isso Aí, de Ana Carolina e Seu Jorge, e muitos outros hits. Tudo isso diante do olhar atento do público que vai descobrir quais candidatos acertaram em cheio e continuam na competição.

Sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o reality traz o talento de jovens artistas, com idades de nove a dezesseis anos, que darão tudo de si em apresentações individuais ou em grupo, cantando nos mais variados estilos e ritmos. Porém, antes, os pequenos cantores precisam empolgar os 100 jurados da atração. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular.

Lembrando que é o público quem escolhe o grande vencedor do Canta Comigo Teen, votando em seu candidato favorito na final por meio do portal R7.com. Quem ganhar, leva para casa um prêmio de R$ 200 mil.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, “Canta Comigo”, já ganhou quatro temporadas na Record TV: duas com a apresentação de Gugu Liberato e duas com Rodrigo Faro.

Canta Comigo Teen 3 é apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, logo após o Hora do Faro. A direção-geral é de Marcelo Amiky. Rodrigo Carelli assina a direção do núcleo de realities da Record TV.