Mamma Bruschetta sobre Gugu Liberato: “Gay e todo mundo sabe”

Mamma Bruschetta chocou ao comentar sobre a sexualidade de Gugu Liberato durante sua participação no podcast Supersônico Cast. Durante a entrevista, Mamma foi questionada por qual motivo ela não gostaria de falar sobre o apresentador. Ela revelou que havia sido muito cruel com ele e com Marcelo Augusto, ex-integrante da Turma do Didi, ao contar que os dois namoraram.

“Porque eu não estava falando nenhuma mentira, mas eu não tinha necessidade de expor aquela pessoa”, disse, explicando que ficou aliviada quando foi liberada de fazer esse tipo de comentário sobre celebridades. Mamma assumiu que não é seu papel dar a bomba do ano escancarando a vida de ninguém e que seu desejo não é infernizar a vida das pessoas.

“Ele não teve oportunidade de se assumir, primeiro que ele não quis. No nosso tempo, ele tinha um programa de família, era tudo resguardado, você fingia as coisas”, disse a apresentadora. “O Gugu era gay, ele não queria que fosse tão exposto. Ele tinha esses relacionamentos, ele tinha fotos com todos. Ele tinha viagem com todos, não era tão secreto”, contou.

