Menina de 2 anos tenta proteger irmã de quatro meses de incêndio e as duas morrem queimadas

As irmãs Gabriela da Silva Ferreira, de 2 anos, e Juliana da Silva Ferreira, de 4 meses, estavam dormindo quando foram carbonizadas após uma vela cair no quarto em que elas estavam. O delegado responsável pelo caso, André Fernandes, conta que o corpo da mais velha foi encontrado sobre a bebê, o que aponta que a menina tentou proteger a irmã

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (12), no Setor Alda Tavares, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a mãe das meninas estava na casa do irmão, para onde havia acabado de se mudar e passava a primeira noite no local. Já o pai estava trabalhando e na companhia dos dois filhos mais velhos.

As crianças estavam dormindo em um cômodo ao fundo da casa, bem pequeno, e o único que não tinha energia, segundo a polícia. Junto com as meninas estava uma prima, de 8 anos, que conseguiu correr.