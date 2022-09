”Mesmo sem participar, vencemos esse debate”, diz David Hall após justiça suspender transmissão e multar emissora no Acre

”Mesmo sem participar, nós vencemos esse debate”, disse, ao ContilNet, na noite desta terça-feira (29), o candidato ao governo do Agir, professor David Hall, sobre a decisão judicial que suspendeu a realização do debate entre os candidatos ao governo estadual que estava sendo realizado no estúdio da TV Acre, emissora da Rede Amazônica (Rede Globo).

O debate foi encerrado antes da conclusão do segundo bloco, quando os candidatos faziam perguntas entre si, por ordem judicial.

Tudo começou quando David Hall teve assegurado o direito de participar do evento a partir de decisão da desembargadora Denise Bonfim, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), ao acolher ação de mandado de segurança impetrado pelo candidato.

A emissora havia decidido que ele não participaria do debate porque seu partido não dispõe de representantes na Câmara Federal, como estabelece a lei. Na decisão, a desembargadora disse que o candidato deveria sim participar dos debates junto com os demais sob pena de a emissora arcar com o pagamento de multa de R$ 100 mil.

De acordo com a assessoria de Daviud Hall, antes mesmo de recorrer à segunda instância judicial, a direção da Rede Amazônia, em Manaus (AM), decidiu não acatar a decisão da desembargadora e mandou abrir o debate sem a presença do candidato nos estúdios.

“Nós recorremos e também ganhamos em segunda instância. Foi quando nova decisão judicial determinou que ou eles nos integravam ao debate ou o evento tinha que ser encerrado”, disse Hall.

O candidato chegou a pedir a prisão, pela Polícia Federal, dos diretores da emissora pelo não-cumprimento da decisão judicial.

A Direção da TV Acre achou por bem encerrar o debate antes de sua conclusão.

“Que isso sirva de exemplo às outras emissoras, no próximo debate”, disse Hall. O próprio debate previsto é o da Tv Gazeta, na manhçã de quinta-feira (29).

“Quando eles me tiram do debate, não estão prejudicando o David Hall. Estão proibindo o eleitor de conhecer nossas propostas e de ter mais uma opção. Infelizmente, estamos lutando contra todo um sistema e vencemos esta noite”, afirmou.