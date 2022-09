Justiça suspende debate de candidatos ao Governo do Acre e multa emissora em R$ 100 mil

O debate da Rede Amazônica, que ocorreu na noite desta terça-feira (27), foi suspenso no meio do segundo bloco pela Justiça.

O motivo foi porque a emissora desacatou decisão judicial que garantia a participação do David Hall (Agir). Segundo as regras da emissora, o candidato havia ficado de fora do debate por critério de falta de representatividade mínima no Congresso Nacional, como garante a Constituição Federal.

Poucos minutos antes do início do debate, o candidato conseguiu o direito de participar do pela TV Acre. O pedido foi analisado e acatado pela desembargadora Denise Bonfim, com o descumprimento, a Polícia Federal foi acionada para fazer cumprir a decisão.

A emissora tinha a opção de deixar Hall participar do debate, mesmo com o prejuízo dos dois blocos perdidos ou encerrar. A direção optou por encerrar o debate.

Com o decumprimento da decisão da desembargadora, a Rede Amazônica pagará multa de R$ 100 mil.

Confira a decisão na íntegra: