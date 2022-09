Motorista é preso com mais de 200 kg de drogas no Acre; organização criminosa teve prejuízo de R$ 12 milhões

Um motorista de uma carreta, que não teve o nome divulgado, foi preso acusado de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (20), no km 90 da BR-364. próximo ao entroncamento da Estrada de Acrelândia, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe estava fazendo um patrulhamento de rotina pela BR-364, quando os PRFs abordaram uma carreta bitrem modelo VOLVO/FH 400, de cor branca, que trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho. Durante as rápidas perguntas, o motorista apresentou um certo nervosismo e uma inconsistência nas informações, passando assim a ser suspeito.

Em uma rápida vistoria na carreta, foi percebido que havia algumas mudanças na área da cabine do motorista, sendo necessário levar o veículo até o posto de fiscalização da PRF em Rio Branco. Já no posto da PRF, foi necessário pedir apoio ao Corpo de Bombeiros, que com auxílio de algumas ferramentas, identificou que dentro de um compartimento havia drogas.

A droga foi retirada e na pesagem a PRF descobriu que havia 202 kg de pasta a base de cocaína e cloridrato de cocaína.

Durante a conversa com os PRFs, o motorista revelou que receberia a carreta bitrem como forma de pagamento, se o carregamento das drogas chegasse ao destino final.

Ainda segundo os agentes, o prejuízo estimado da organização criminosa que receberia o produto seria de aproximadamente R$ 12 milhões.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado juntamente com as drogas a Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco, para a tomada das medidas cabíveis.