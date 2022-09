Mulher com seguro de vida no valor de R$ 1 milhão desaparece misteriosamente

Em Barueri, na Grande São Paulo, o Cidade Alerta acompanha o caso de Jaqueline, de 31 anos, que saiu de casa após deixar os três filhos com a sogra e desaparecer. A polícia recebeu a informação de que ela teria um seguro de vida em seu nome de R$ 1 milhão e que também possuía dívidas da empresa dela.

No dia em que desapareceu, Jaqueline deixou os três filhos com a sogra e saiu apenas com a roupa do corpo. Ela e o esposo tinham se mudado há pouco tempo para Barueri (SP) e o companheiro estava trabalhando em outra cidade quando ela sumiu.

Segundo informações, Jaqueline enfrentava uma dívida de R$ 150 mil da empresa que tinha com a mãe e o marido.

A polícia fez buscas com cães farejadores e os agentes encontraram rastros de Jaqueline no ponto de ônibus. Além disso, durante as investigações a família teria revelado que a mulher tem um seguro de vida de R$ 1 milhão e que uma parcela da apólice foi paga um dia depois dela desaparecer.

O que chama a atenção é que o marido enviou mensagens para o celular da esposa, mesmo sabendo que o aparelho estava em casa. Segundo o homem, no momento da aflição, ele se esqueceu.

A família de Jaqueline voltou para São Paulo e o marido já contratou uma babá para ficar com o bebê mais novo. Pessoas próximas da mulher já prestaram depoimento.