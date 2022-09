Mulher é encontrada morta dentro de casebre em Rio Branco

Ana Clara da Silva Souza, de 32 anos, conhecido popularmente como “Neguinha”, foi encontrada sem vida no final da tarde desta quinta-feira (15), em cima da própria cama em um casebre localizado na rua Quinari, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Neguinha” seria usuária de drogas, mas antes de chegar em casa, na tarde desta quinta-feira, estava transtornada em via pública. O marido dela, identificado como Francisco Paulino Nogueira, 39 anos, havia saído do casebre quando Neguinha chegou, para comprar bananas e, ao retornar, fez uma vitamina e foi oferecer para Ana, mas ela já estava morta em cima da cama. O homem então acionou uma ambulância e a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que quando chegou só pode atestar a morte de “Neguinha”.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Após os precedimentos periciais, o perito afirmou que o corpo da mulher não havia sinais de corte nem ferimento por arma de fogo. O corpo de “Neguinha” foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.