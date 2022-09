Nas ruas, Gladson, Mailza e Ney apresentam propostas e ouvem a população

A chapa Gladson, Mailza e Ney vem peregrinando pelos mercados, ruas e avenidas em busca de boas ideias para governar o Acre. O encontro desta quinta-feira, 1, foi com comerciantes do Mercado do Bosque, na capital Rio Branco.

“Um bom governo se faz ouvindo o povo. Por isso, estamos fazendo uma caminhada pé no chão, dialogando com as pessoas, em busca de sugestões para melhorar ainda mais a vida dos acreanos”, declarou Gladson.

No próximo governo de Cameli, a geração de emprego e renda será prioridade. Para transformar o Acre em terra de oportunidades, com economia aquecida, gerando riqueza à população, Cameli iniciará grandes obras de Infraestrutura na capital e, no interior, concluirá as que estão em andamento, realizará concursos públicos, priorizará políticas que fomentam a agricultura, o Agronegócio e demais setores do Estado. Também incentivará a chegada de novos empreendimentos para o mercado acreano.

Mailza Gomes reforça que a meta da próxima gestão será tornar negócios, como os do Mercado do Bosque, economicamente dependentes. “Teremos o compromisso de ajudá-los, realizando investimentos e criando meios para que a economia cresça, beneficiando a todos”, pontua.

“Gladson lutou pela nossa vida na pandemia”, diz açougueiro durante caminhada

O povo sempre aguarda ansiosamente por um abraço, aperto de mão ou uma troca de sorrisos com Gladson, Mailza ou Ney.

Raimundo Nonato Barroso ganha a vida como açougueiro no Mercado do Bosque. No encontro com o governador, Raimundo externou gratidão. “Eu sou muito grato ao nosso governador. O Gladson lutou pela nossa vida na pandemia. Agora, ele terá tempo e condições para melhorar o nosso Estado”, disse o trabalhador sorrindo e pedindo mais um abraço a Gladson Cameli.