Nível do Rio Acre baixa mais de 10 cm nas últimas 24h e Defesa Civil faz alerta

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou na manhã deste sábado (17) mais um boletim a respeito do nível do Rio Acre. De acordo com a medição feita às 6h, o rio se encontra com medição de 1,50m. Nas últimas 24 horas o nível foi reduzido em 10cm.

Durante a semana, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o tenente-coronel Cláudio Falcão, informou que a previsão correta para que o tempo seco comece a recuar está entre a segunda quinzena de outubro ou mesmo o início de novembro. “As chuvas recentes melhoraram um pouco a situação da seca, mas vale lembrar que isso não é suficiente para resolvê-la”.

A afirmação do coordenador se deu durante o acréscimo de 48cm ocorrido na última quinta-feira (15), o que de acordo com ele foi considerado um falso positivo, pois era necessário aguardar o escoamento das águas das chuvas. Agora, o nível do rio retorna a baixar, diante da seca que atinge o estado.

Falcão ainda advertiu a população para que pratiquem o uso racional da água, uma vez que, com a seca, o abastecimento também está prejudicado.