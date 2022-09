No Juruá, Jorge Viana lamenta abandono de produtores e promete alavancar o progresso

O candidato ao governo Jorge Viana (PT) está no Vale do Juruá neste fim de semana para cumprir agenda. Ainda neste domingo (4) segue para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

“Cruzeiro do Sul está em festa com a realização de mais uma edição da ExpoJuruá, mas lamentavelmente, a festa é só na feira porque no mais a situação é de abandono. Por isso, estou aqui para firmar o compromisso de alavancar, mais uma vez, o progresso dessa região que tanto produz no nosso Estado”, disse Jorge.

O ex-governador esteve nas comunidades Santa Luzia e Lagoinha, para dialogar com os moradores e pode ouvir relatos sobre as dificuldades que as pessoas estão enfrentando.

“Os produtores que visitei só tinham queixas sobre o abandono por parte de governo. Assim como em todas as regiões do Acre, no Juruá a gente não vê nenhuma ação de governo. É inacreditável que um governador, que é dessa região tão importante para o Estado, tenha feito quase nada nesses quatro anos”, lamentou Viana.

Jorge frisou que atualmente a produção de farinha, destaque no Juruá, tem registrado queda, tendo em vista que não há incentivo para os produtores. Ele lembrou também o potencial da região na agricultura familiar e reiterou o compromisso de incentivo ao agronegócio sustentável.

“Recebi o abraço e o agradecimento de cruzeirenses que me disseram que a nossa candidatura, minha e do Marcus e da Nazaré ao Senado, traz esperança de dias melhores para a região e para todo o Acre. E o que nós queremos é isso, ganhar as eleições pra trabalhar e fazer um novo movimento de desenvolvimento, com apoio do presidente Lula que estará em Brasília nos ajudando”, declarou Jorge Viana.

Candidatos a deputado federal e estadual da Federação Brasil da Esperança (PT, P C do B, PV) acompanham Jorge Viana nas atividades do Vale do Juruá. Entre eles, Perpétua Almeida (PC do B), Edvaldo Magalhães (PC do B), Rosalina (PT) e Irení (PT), além do deputado estadual Jonas Lima (PT).

Marcus e Nazaré realizam agendas na capital

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), candidato a vice-governador e a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT) cumprem agenda na capital. À tarde, Marcus e Nazaré estarão no Agito 13, no Lago do Amor e Parque Tucumã.

Logo após, às 19h30, Nazaré Araújo participará de sabatina no AC24Horas, oportunidade na qual apresentará seus compromissos para ajudar o Acre ao lado de Lula, em Brasília.