Números de ocorrências permanecem altos e setembro já é recorde de queimadas no Acre

O aumento de queimadas é perceptível para quem vive no Acre, que neste ano de 2022 foi responsável por uma densa cortina de fumaça que cobriu o estado durante dias seguidos. Mas não adianta pensar que o problema acabou.

Setembro já registrou altos índices. Somente no dia 8, foram 98 ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros (CBMAC). “Os piores dias foram 7 e 8 de setembro. Com as chuvas que caíram essa semana deu uma amenizada, mas ainda não acabou. As ocorrências continuam em número consideravelmente alto”, disse o tenente Freitas Filho, que coordena as equipes que combatem incêndios e queimadas urbanas.

Se passaram apenas 16 dias de setembro, mas o número de ocorrências registadas pelo CBMAC já supera em quase o dobre em relação a 2021. Este ano o número já chega a 749, contra 451 registrado no mês de setembro inteiro em 2021, ano considerado crítico com relação às queimadas.

“Esperamos chuva mesmo, considerável, só no mês de novembro. Portanto, é importante que a população continue tendo o máximo de cuidado com relação às queimadas. Ainda estamos enfrentando o período seco e o risco ainda é alto”, disse o tenente.

Incêndios em vegetação no Acre

Ano 2022 – 3499

Ano 2021 – 3818

Setembro 2022 – 749

Setembro 2021 – 451