Polícia conclui inquérito de acidente que matou 5 mulheres no Acre e indicia motorista

Na última quarta-feira (4), foi divulgado o resultado da perícia do acidente entre uma van e um caminhão, ocorrido em julho deste ano, na BR-317, em Xapuri, no interior do Acre. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou o motorista da van, Jean Lopes de Oliveira Junior, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Neves, a perícia concluiu que o acidente foi causado após a van invadir a pista contrária e bater no outro veículo.

Relembre: Cinco morrem e vários ficam feridos após colisão entre van e caminhão

O acidente vitimou cinco mulheres e deixou diversas outras pessoas feridas. Ao todo, 16 pessoas estavam na van, que seguia de Xapuri para Rio Branco, para fazer exames ou acompanhamento médico no Hospital de Amor, na capital.

O motorista da van sofreu apenas escoriações. Na época, ele ocupava o cargo de diretor operacional da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) e foi afastado da função, pois o cargo era de dedicação exclusiva. Após o afastamento, o motorista foi exonerado do cargo de diretor.

Os dois motoristas foram ouvidos um dia após a batida. O condutor do caminhão afirma que seguia na via quando sentiu o impacto da batida e diz que a van invadiu a pista na contramão. Já a versão do motorista da van, afirma que quem saiu da contramão foi o caminhão.

De acordo com o delegado, as testemunhas não relataram que o motorista da van estava em alta velocidade e que além dos motoristas do caminhão e da van, foram ouvidos cerca de sete passageiros.

Ao G1 Acre, o advogado Mário Rosas, responsável pela defesa do motorista, disse que a defesa não foi notificada do resultado da perícia. Contudo, segundo Rosas, o cliente nega que houve uma invasão dele na pista contrária. “Temos testemunhas que irão esclarecer”, explica.