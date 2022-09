Policial reage e atinge assaltante com tiro na cabeça em restaurante de Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica Dhose de Souza da Costa, 22 anos, foi ferido com um tiro na tarde desta quinta-feira (1), após tentar assaltar um restaurante situado na Honório Alves, bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Dhose estava armado e na companhia de um comparsa em um carro modelo Fiat Uno, de cor branca, e ao chegar no restaurante, a dupla invadiu o local e anunciou o assalto. Um policial que estava fardado almoçando no local reagiu e efetuou um tiro que atingiu Dhose na cabeça e o outro criminoso na perna.

Mesmo ferido, Dhose conseguiu correr, mas já sem força caiu em via pública. Já o comparsa dele correu com o ferimento na perna e foi até o carro e fugiu.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Dhose ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, o paciente foi entubado e seu estado de saúde é grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram chamados para dar apoio ao colega e isolaram a área para os trabalhos do Perícia Criminal. Os outros PMs pegaram as informações e características dos outros criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de achar o veículo usado na ação criminosa, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).