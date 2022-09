Por iniciativa de Edvaldo Magalhães, Florestas do Gregório recebem nome de José Sidenir

Na última terça-feira (13), os deputados estaduais derrubaram o veto sobre a lei aprovada na Assembleia, de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que acrescenta ao complexo de florestais estaduais do Gregório o nome do sindicalista e vereador José Sidenir das Chagas.

O resultado da votação foi unânime. Com a promulgação, a lei já entrará em vigor. Sidenir foi vítima da covid-19. Ele faleceu em março de 2021. A escolha do nome do sindicalista é um reconhecimento à luta travada por ele na defesa das florestas do complexo do Gregório e suas populações.

“Sem dúvidas, a Assembleia fez justiça a uma pessoa que dedicou sua vida em defesa dos povos da floresta, do produtor familiar, dos nossos ribeirinhos. O Sidenir era aquele camarada de alma leve, sempre engajado nas lutas do nosso povo. É uma homenagem mais que justa, afinal, ele lutou muito para que àquelas florestas fossem preservadas e, além disso, fosse garantida a permanência de quem já residia nas ‘colocações’. Aprendi a conhecer cada curva dos rios daquela região e cada comunidade, ao lado dele”, lembrou Edvaldo Magalhães ao falar de Sidenir, que era vereador em Tarauacá pelo PCdoB.