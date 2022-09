Prefeitura de Rio Branco conclui iluminação pública da regional do Calafate

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizou na noite dessa quarta-feira (31), o encerramento do programa “Cidade Iluminada” na regional Calafate. Foram 2.180 pontos de iluminação com tecnologia de LED foram instalados nos 18 bairros que fazem parte da regional.

O prefeito Tião Bocalom enfatizou que está feliz pois a população está vendo a grande diferença entre a iluminação LED e a antiga e que, segundo ele, traz muita segurança e tranquilidade.

“Agora poderemos ver as crianças brincando durante a noite na rua e isso é muito importante. Eu acho que essa segurança dada aos nossos munícipes, através da iluminação pública, é fundamental”, destacou o prefeito.

O programa conta com investimentos de 12 milhões de reais e prevê a instalação de 15 mil pontos de iluminação de LED em diversos bairros de Rio Branco até dezembro de 2022. A ação objetiva menor custo de manutenção e maior eficiência energética.

O secretário da SMCCI, Joabe Lira, disse estarem empenhados em fazer de Rio Branco uma das capitais mais iluminadas do Brasil, e pra isso, reforçaram as equipes.

“Hoje temos praticamente 20 equipes trabalhando nas ruas. Estamos entregando toda a regional do Calafate e até o final do ano vamos concluir todas as 10 regionais da capital”, enfatizou o secretário.

De acordo com a secretaria de cuidados com a cidade, apenas 17,5% dos pontos de iluminação na regional calafate eram de LED. A população agora se sente feliz pela iluminação de alta tecnologia e principalmente pela segurança.

A presidente da associação de moradores do bairro Waldemar Maciel, Leoneide Oliveira, afirmou que Waldemar Maciel, em geral era praticamente uma escuridão.

“Nós andávamos a noite no escuro, tropeçávamos em pedra, em buraco e etc. Mas hoje estou aqui para agradecer demais o secretário Joabe e o prefeito Tião Bocalom e a toda a equipe de iluminação deles”, concluiu.