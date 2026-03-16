Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mutirão de limpeza na Vila Assis Brasil

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento de Limpeza, está realizando um mutirão de serviços na Vila Assis Brasil. A ação teve início nesta segunda-feira, 16, e faz parte de um cronograma de manutenção que já contemplou outras localidades da cidade, levando melhorias de infraestrutura, limpeza e iluminação para os bairros.Entre os serviços executados estão roçagem de áreas públicas, retirada de entulhos e troca de lâmpadas da iluminação pública, garantindo mais segurança, organização e qualidade de vida para os moradores.

De acordo com o secretário de Obras, Carlos Alves, o trabalho segue um planejamento que já passou por várias comunidades e agora chega à Vila Assis Brasil para realizar uma manutenção completa.“Hoje estamos aqui na Vila Assis Brasil. Antes já estivemos na Santa Luzia, na Vila Lagoinha, na Vila Santa Rosa e na Vila São Pedro. Agora estamos atendendo toda essa região do Deracre e da Assis Brasil com serviços de roçagem, retirada de entulho e troca de lâmpadas. É um trabalho geral de manutenção para deixar a vila limpa, iluminada e organizada. Esse serviço já realizamos no ano passado e estamos retornando novamente este ano”, explicou o secretário.

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Morador da comunidade há 14 anos, Leonardo Alves Bandeira destacou a importância da ação para os moradores.“É um serviço de grande importância. Agora está tudo limpo, iluminado e a comunidade está gostando muito do trabalho que está sendo feito”, afirmou.

A moradora Maria Zilene Dias também ressaltou a relevância do mutirão para a qualidade de vida da população.“É maravilhoso. Aqui muitas vezes as luzes ficavam apagadas e a comunidade precisa muito desse tipo de serviço. É muito importante para todos nós”, disse.

O subprefeito da região, Odair Lima, agradeceu a presença das equipes e destacou o impacto positivo das ações para a comunidade.“Viemos agradecer ao nosso prefeito e à equipe da Secretaria de Obras. A iluminação pública já realizou boa parte do trabalho e hoje deve concluir o restante. Agora a limpeza também começa e, em breve, toda a comunidade estará atendida”, destacou.

Assessoria