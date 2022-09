Promotor diz que dinheiro gasto em shows da ExpoSena deveria ser usado para resolver problemas da cidade

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ajuizou uma ação civil pública nesta terça-feira (20), pedindo determinação judicial para a não contratação e pagamento dos artistas nacionais para a ExpoSena 2022, que acontece entre os dias 22 e 25 de setembro.

A organização anunciou os shows nacionais com Bonde do Forró, gospel Matos Nascimento, dupla Ivan e Lucas e do cantor Wanderley Andrade. Nesta quarta-feira (21), o promotor Daisson Teles, da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, explicou, em entrevista à Difusora Acreana do município, que o Ministério Público entende que os valores pagos pelos shows, cuja somatória é de mais de R$ 700 mil, poderiam ser investidos em áreas precárias do município, em especial a infraestrutura.

“Não somos contra a realização da ExpoSena, pelo contrário, o Ministério Público entende que é possível e salutar que tenha a festa e dinheiro circulando no município. Ocorre que a população tem inúmeros problemas que deveriam ser sanados e esse dinheiro poderia ser investido na solução desses problemas. Então, o Ministério Público acha desproporcional R$168 mil para um show nacional, quando a banda fica por 2 horas cantando e vai embora de uma cidade que não tem calçadas, saneamento básico, as ruas esburacadas, não temos um canil e os animais estão nas ruas, tem lixo, urubus. Esse dinheiro poderia ser investido na saúde, na educação e outras políticas públicas e, portanto, diante dessa desproporcionalidade, entramos com ação para defender o interesse da população.”

Teles entende que esse é um recurso público que poderia ser investido inclusive para pagamento de servidores públicos, além disso, a festividade poderia priorizar apresentações de artistas acreanos.

“Os artistas locais que sofreram tanto com a pandemia, sem poder trabalhar, e poderiam ter sido contratados e não foram”, concluiu.

Na ação, o Ministério Público pediu que a justiça determinasse, no prazo de 24 horas, a contar da intimação pessoal do prefeito e da procuradora-geral do Município, para que faça constar na página oficial do seu sítio eletrônico o aviso de cancelamento dos aludidos shows nacionais.

Até o momento isso não ocorreu, pelo contrário, o prefeito do município, Mazinho Serafim (MDB) afirmou que os shows estão mantidos: “Vai ter festa sim”, declarou ao ContilNet.