Ao lado de Alan Rick, Petecão prepara lançamento de pré-candidatura

Petecão e Alan divulgaram datas dos atos/Foto: Reprodução

Os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Alan Rick (Republicanos) apareceram juntos, nesta quinta-feira (16), durante os preparativos para o lançamento da pré-candidatura de Petecão à reeleição ao Senado Federal. Em tom descontraído, os parlamentares aproveitaram a gravação para convidar apoiadores aos próximos atos políticos.

Petecão mostrou a organização do espaço e explicou que o evento desta sexta-feira (17) será dedicado à sua pré-candidatura.

O lançamento da pré-candidatura de Petecão está marcado para as 17h, na Tenda Amarela do Petecão, localizada na Rua Alberto Assad, nº 11, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Durante o vídeo, ele reforçou o convite aos apoiadores e afirmou que os últimos ajustes estavam sendo realizados.

Alan Rick também divulgou a data de sua convenção partidária. “Vai ser dia 25, às 18 horas, lá no Sesc Bosque”, afirmou. O encontro deverá oficializar a candidatura do parlamentar ao Governo do Acre e apresentar o nome escolhido para disputar o cargo de vice-governador.

A convenção multipartidária de Alan reunirá Republicanos, PSD, Novo, Avante, Democracia Cristã e Democrata. Além da candidatura ao governo, o evento deverá homologar os nomes de Sérgio Petecão, Mara Rocha e Júnior Feitosa para a disputa pelo Senado.

No vídeo, os participantes ainda fizeram referências à composição política que deverá disputar as eleições deste ano. Em clima de entusiasmo, Petecão e Alan demonstraram alinhamento e trocaram manifestações de apoio antes dos atos que oficializarão suas candidaturas.