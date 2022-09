Receita Federal: PLOA 2023 prevê 32 mil vagas no Executivo

A Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano de 2023 foi enviada ao Congresso Nacional na última quarta-feira, 31 de agosto, prevendo cerca de 32.500 vagas para o Poder Executivo.

O Projeto demonstra a expectativa do governo federal para contratação de novos servidores, porém não especifica para quais órgãos. Esse número engloba as nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos recentemente finalizados ou que serão realizados em breve, assim como possíveis autorizações para o próximo ano.

O próximo passo será a análise do PLOA 2023, pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), que pode sofrer alterações até a promulgação do texto final. Se aprovado, o PLOA deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até o final do ano.

Concursos finalizados

Concursos autorizados

Concursos previstos

Concurso Receita Federal: situação atual

Com a FGV já definida como a banca organizadora, o edital é previsto para ser publicado ainda em setembro. Serão ofertadas 699 vagas, sendo 230 para Auditor Fiscal (R$ 21 mil) e 469 para Analista Tributário (R$ 11 mil), ambos os cargos com exigência de nível superior em qualquer área de formação.