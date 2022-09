Sefaz abre licitação de pregão presencial para contratação de empresa

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) abre licitação de pregão presencial 171/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa com disponibilização de mão de obra especializada na desmontagem e remontagem de todo o mobiliário da sede e anexo da Sefaz-AC (armários, mesas, estações de trabalho, estantes, cadeiras, gaveteiros e etc), incluindo o transporte (frete/mudança) dos mesmos e dos eletrodomésticos, equipamentos de informática e demais bens móveis, conforme as exigências, especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 28 de setembro de 2022, 10:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.