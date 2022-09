Sesi realiza formatura de mais de 150 alunos da Nova EJA, em Rio Branco

Uma grande celebração marcou, na noite da última sexta-feira, 16 de setembro, a colação de grau de mais de 150 alunos da Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA) do SESI no Acre. A cerimônia, realizada no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), reuniu os formandos e seus familiares, professores, gestores do SESI e autoridades.

A emoção e o sorriso estavam estampados no rosto dos estudantes. Francisco Galdino Soares, de 38 anos, revelou que estava muito feliz, pois, além de receber seu diploma, outros quatro familiares também tinham conseguido concluir o Ensino Médio pela Nova EJA. “Eu, minha esposa, sobrinhos e cunhado aproveitamos essa grande oportunidade concedida pelo SESI. Agora vou estudar ainda mais para passar em um concurso público”, comentou.

Orador da turma, o formando Athos Andrade falou que a conclusão do Ensino Médio representava uma grande vitória para todos. “Nos esforçamos bastante para chegar até aqui. Foram inúmeros desafios durante a pandemia, mas seguimos firmes. Somos gratos pelo amor e respeito da Escola SESI e do corpo docente conosco. Agora é só festejar”, discursou.

Fernanda Nóbrega, coordenadora pedagógica da Nova EJA do SESI, diz que a formação dos jovens e adultos reflete em uma série de resgates. “As pessoas saem daqui com a autoestima elevada e acreditando que podem continuar investindo na educação. Conciliar trabalho e educação é muito desafiador, pois requer garra, resiliência e acreditar que é possível. O conhecimento é realmente necessário para que todos tenham uma vida mais digna. A Nova EJA resgata autoestima, autonomia, vontade de acreditar e de continuar lutando. E vocês provam que isso é possível”, acrescentou.

Diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo incentivou os formandos a continuarem estudando e aprimorando suas carreiras profissionais. “Agradecemos ao SESI Nacional e ao SESI Acre por acreditarem na inclusão e formação humana contínua, independentemente da idade ou classe social, pela inovação e personalização de um sistema de ensino dedicado e arquitetado exclusivamente aos jovens e adultos do Brasil”, assinalou.

Para Suzi Maria de Oliveira, gerente de Educação do SESI, a diplomação abrirá portas para os concludentes alçarem voos mais altos e garantiu que o SESI continuará como parceiro dos formandos. Já o superintendente do SESI e diretor-regional do SENAI, João César Dotto, parabenizou o empenho dos alunos e também dos professores.

“Momento extremamente especial e que fará parte da nossa história. Muitos tiveram que iniciar muito cedo no trabalho e o SESI dar essa oportunidade para concluírem os estudos, com todo o apoio que temos do Departamento Nacional. Sabemos que não foi fácil para os alunos, pois o estudo é feito no contraturno, muitos trabalham e precisam vencer desafios para chegar nesse momento. E a nossa certeza é de que, em um futuro próximo, todos terão uma mudança muito positiva na vida, com emprego, novas capacitações e muitas vitórias”, ressaltou Dotto.