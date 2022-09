Show de Alexandre Pires promete estremecer o Acre! ContilNet revela cachê e suíte de luxo do cantor

Alexandre Pires está prestes a desembarcar no Acre para um dos shows mais esperados do ano. O evento marcado no ano de 2019, sofreu diversas mudanças devido a pandemia, mas dessa vez o cantor tem sua apresentação certa no Acre.

Na sexta-feira, o estacionamento do Arena da Floresta recebe uma mega estrutura para o “Baile do Nego Véio” onde Alexandre reúne seus maiores sucessos com muita performance.

A coluna Douglas Richer descobri que o cantor Alexandre desembarca no Acre às 10h da manhã desta sexta-feira (9), e ficará hospedada na ‘Suíte Royal’ do no Nobile Suites Gran Lumni.

Nominada de ‘Suíte Royal’, o espaço fica localizado no Nobile Suites Gran Lumni, hotel de luxo no centro do estado. O local tem 42 metros quadrados, e amplo espaço que proporciona aos clientes o maior conforto possível, deixando literalmente o hospede em casa. Na suíte, o cantor vai desfrutar de uma antessala, cama SuperKing, escritório, banheira de hidromassagem e sua própria máquina de café. A diária custa, em média, R$539 reais.

A suíte que hospedará Alexandre, já foi usada por políticos e cantores como Luísa Sonza e Gusttavo Lima.

O ContilNet especulou, e colheu a informação que para subir no palco no Acre, a empresa Destak Promoções desembolsou $350 mil de cachê para o cantor. Com toda estrutura e cachê, a empresa já tem uma despensa em torno de $600 mil reais.

O Show de Alexandre no Acre deverá ter 3h de duração. O repertório do show deverá ter as faixas do mais recente disco da carreira do artista.

Sobre ingressos, a coluna entrou em contato com a organização que informou que a venda de ingressos continua. Todas as alas ainda estão com entradas disponíveis, e resta poucas unidades de mesas.

Veja vídeo: