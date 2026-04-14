Lula envia projeto ao Congresso para acabar com escala de trabalho 6×1

Proposta foi enviada com urgência e deve ser analisada ainda em maio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei com urgência constitucional que propõe o fim da escala de trabalho 6×1, modelo em que o trabalhador atua seis dias seguidos e tem apenas um de descanso.

A mensagem que oficializa o envio foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta terça-feira, 14. O texto deve ser protocolado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 15, iniciando a tramitação da proposta.

A decisão foi tomada após reunião entre Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, no Palácio do Planalto. Durante o encontro, Motta indicou que já existem propostas sobre o tema em análise, mas afirmou que o novo projeto será discutido com líderes partidários.

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Mesmo com o envio da proposta do governo, a Câmara deve manter o cronograma de tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do mesmo assunto, o que pode levar a debates paralelos sobre a mudança na jornada de trabalho.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, há um entendimento entre o governo e o Congresso para avançar com a discussão nas próximas semanas. A expectativa é que a proposta seja analisada até o fim de maio.

A possível mudança na escala 6×1 pode impactar diretamente a rotina de milhões de trabalhadores brasileiros, especialmente em setores como comércio e serviços, onde esse modelo é amplamente utilizado.

Metrópoles