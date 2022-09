UFC e show de Murilo Huff; veja a programação para a última noite da Expoacre Juruá

A quarta e última noite da Expoacre Juruá 2022 contará UFC e show do cantor Murilo Huff. Veja, abaixo a programação.

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

19h- Abertura do UFC no estádio Arena do Juruá, entrada 1 kg de alimento;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

23h – Show do Cantor Murilo Huff na área de show da Expoacre Juruá 2022;

0h –Fechamento dos estandes de Exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022.