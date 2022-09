Vacinação antirrábica gratuita neste sábado em Rio Branco; confira os locais

Neste sábado (24), será realizada vacinação antirrábica gratuita em dois locais de Rio Branco: na Escola de Música do Acre, localizada no Conjunto Tucumã II – Avenida Central, nº 581, Oarque do Tucumã, e na Escola Infantil Teresina Kalume, Rua Amoty Pascoal, 44- Conjunto Rui Lino. O horário será das 8h às 16h.

A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Rio Branco, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

Apesar de ser uma doença controlada, a raiva é muito grave e causa grande preocupação tanto aos donos de animais de estimação quanto às autoridades brasileiras — que anualmente promovem nos estados e municípios campanhas de vacinação.

A vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. Fatal em quase 100% dos casos, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano e por isso os cuidados se redobram no combate e prevenção da doença.

Em Rio Branco, mais de 8,2 mil cães e gatos foram vacinados contra a raiva em oito meses, no período entre janeiro a 15 de agosto deste ano. Segundo a coordenação de Controle de Zoonoses, estima-se que a população de cães e gatos em Rio Branco seja de 36.289 caninos e 12.023 felinos.