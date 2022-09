Val Marchiori e Thiago Castilho se casam em Santorini: saiba tudo

A cerimônia de casamento dos empresários Val Marchiori e Thiago Castilho aconteceu na última sexta (9), em uma tarde ensolarada de um céu azul brilhante em Santorini, na Grécia. Esta foi a primeira celebração de casamento das nove que foram planejadas pelo casal em nove países diferentes.

Muito emocionada, Val Marchiori subiu ao altar na companhia dos dois filhos. O evento recebeu cerca de 50 convidados, entre eles, a arquiteta Brunete Fracarolli, que teve a honra de ser a madrinha do casamento. Após a cerimônia, chegou o momento da festa com direito a jantar e uma pista de dança que animou os convidados. A hora de jogar o buquê é sempre uma agitação. A amiga Letícia Barbosa foi a sortuda que pegou as flores de Val.

A marca Lamborghini Wine foi a responsável por oferecer todas as bebidas do casamento, incluindo um champanhe que muda de cor conforme a música.