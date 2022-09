Vanda e Petecão inauguram comitê no Quinari: “Esperança em dias melhores”

Seguidos de uma multidão de apoiadores em bandeiraço e caminhada, Sérgio Petecão, candidato ao governo do Acre, o seu vice, Tota Filho, e Vanda Milani, candidata ao Senado do República, inauguraram comitê na Avenida Castelo Branco, principal avenida de Senador Guiomard, na tarde desta quarta-feira, dia 31.

Acolhida pelos apoiadores do município, a candidata ao senado rememorou os anos que viveu na cidade de Senador Guiomard, também conhecida como Quinari. “Eu estou na minha terra, a terra que me recebeu, em 1975. A terra onde eu casei, onde a luz acendia 17h e apagava às 22h, a terra onde eu tive meus três filhos. Quinari é a minha terra”, disse emocionada.

Durante a inauguração do comitê da coligação “Com a Força do Povo”, Vanda Milani lembrou também do seu trabalho como deputada federal e dos recursos que enviou para o município de Senador Guiomard, mas que não foram aplicados para a execução dos projetos pelas atuais gestões.

Ainda assim, a candidata afirmou estar esperançosa em trabalhar para garantir melhores condições de vida para a população de Senador Guiomard e de todas as cidades acreanas.

“Para que possamos trazer muito mais e não ver mais Senador Guiomard esquecida e a população esperando que se faça alguma coisa, vamos lá com Petecão, Tota e Vanda, na esperança da renovação, a esperança de dias melhores, a esperança de termos estrada, uma cidade bonita”, declarou a candidata ao senado.

Após a inauguração do comitê em Senador Guiomard, Vanda Milani seguiu para Rio Branco, onde deve participar de bandeiraço e caminhada, seguida de inauguração de comitê no bairro Sobral, nesta quinta-feira, dia 1 de setembro. A concentração acontece no Auto Posto Sobral, às 17h, e deve seguir até as proximidades da 3ª delegacia de polícia, onde ficará o novo comitê da coligação “Com a Força do Povo”.