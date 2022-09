Ao vivo: Vanda Milani diz que sua meta será mais colégios militares no Acre: “Recurso não falta para educação”

O ContilNet abre, nesta segunda-feira (12), a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado nas eleições 2022. A primeira entrevistada a é a candidata Vanda Milani (Pros) da Coligação Com a Força do Povo, que traz o senador Sérgio Petecão (PSD) como candidato a governador.

Na entrevista conduzida pela apresentadora Sofia Bruneta, a candidata, que é deputada federal, falou sobre sua trajetória política e ao ser questionada sobre o que pensa para educação, defendeu a criação de mais colégios militares.

“Eu acredito que o Governo Federal já manda muito dinheiro para os estados e temos a necessidade de aumentar os colégios militares, pois nas visitas que fazemos, os diretores dizem que as filas estão quilométricas, ali na Sobral queremos fazer o maior colégio militar do município”, diz a candidata, reforçando que esta será sua meta principal para o mandato.

“Recurso não falta para educação, o que falta é execução”, concluiu.

Acompanhe a entrevista ao vivo: