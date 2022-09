VÍDEO: “Galã do Tinder” é preso após perseguição cinematográfica

A polícia prendeu um criminoso conhecido como “Galã do Tinder” na região de Pirituba, zona norte da capital paulista. Renan Augusto Gomes, 37 anos, (foto em destaque) é suspeito de aplicar golpes em mulheres com quem se relacionava, após conhecê-las em aplicativos. Segundo a polícia, uma das vítimas disse ter acumulado prejuízo de R$ 200 mil.

O homem foi preso na quarta-feira (21/9) após a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo deflagrar operação conjunta com o Ministério Público. Os policiais perseguiram Renan, que acabou na cadeia após bater o carro.

Veja vídeo da perseguição

As investigações apontam que Renan criou diversos perfis em redes de relacionamento, entre eles o Tinder, Inner, Happn, Lovoo

Para as mulheres, todas de classe média alta, ele dizia que era filho de alemães. Além disso, contava que perdeu seus pais em um acidente de carro em Araçatuba (SP). O golpista assumia namoro e chegava até a conhecer os familiares das vítimas.

Após algum tempo de relacionamento, Rena começava a pedir dinheiro emprestado. Para convencer as mulheres, alegava problemas com a Receita Federal ou com instituições financeiras. Depois de conseguir o que queria, ele desaparecia.

O homem teria feito ao menos sete vítimas.