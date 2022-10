4 signos devem viver um amor emocionante ainda em outubro

O mês de outubro já passou da sua metade, mas ainda existe muita coisa para acontecer e surpreender cada um dos signos do zodíaco. Algumas pessoas, inclusive, podem viver a experiência de um amor proibido e arrebatador.

Veja quais são os signos que estão flertando com a proibição até o final de outubro de 2022. Entenda o alerta que a astrologia tem a fazer sobre o assunto.

1 – Câncer pode encontrar um amor proibido

Um dos signos que podem encontrar um amor proibido ainda no mês de outubro é Câncer. Quem diria que a casa mais fiel e dedicada ao companheirismo pode se deparar com situações embaraçosas. No entanto, leve esse alerta para o lado da infidelidade.

O amor proibido pode se apresentar de diversas maneiras, como a paixão por alguém que está muito distante ou que vive uma realidade conflitante com a sua, por exemplo. Fique alerta para identificar as emoções com clareza.

2 – Escorpião

Outro signo que também pode enfrentar alguns percalços amorosos é Escorpião. Neste caso é preciso olhar para o futuro em busca de relações menos agressivas ou com potencial de machucar suas emoções.

Chega de adrenalina, é importante buscar algum romance que possa ter mais responsabilidade e perspectiva.

3 – Gêmeos pode viver um amor com adrenalina

Outubro é um mês que ainda guarda surpresas para o signo de Gêmeos, como a existência de um possível amor proibido. Embora a pessoa tenha uma conexão forte com você, há chances desse relacionamento terminar mal.

A dica dos astros aqui se concentra em manter a atenção plena para qualquer sinal de alerta.

4 – Virgem

Você é uma pessoa que gosta de ir com pressa, essa situação fez com que alguns de seus sonhos fossem interrompidos. É por isso que, neste mês de outubro, chegará uma pessoa que irá encantá-lo e será um amor proibido.

Lembre-se de que esse alguém só virá para te excitar e te machucar, então você deve tentar não desanimar com essa situação e muito menos desistir de você mesmo.