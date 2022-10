Muitas vezes, o motivo de um relacionamento não estar dando certo são as suas próprias atitudes. Por isso que é muito importante que você reconheça seus próprios defeitos e trabalhe para melhorá-los com o intuito de manter o seu relacionamento. Sendo assim, no artigo de hoje, vamos disponibilizar uma lista com alguns sinais de que você é o problema no seu relacionamento.

6 sinais de que você é o problema no seu relacionamento

Confira agora quais são estes sinais e veja se você realmente tem atitudes que podem te fazer ser o problema do seu relacionamento:

1. Sua resposta é sempre negativa

Para uma relação dar certo, é necessário que ambas as partes cedam. Se você sempre dá uma resposta negativa para o seu parceiro, isso pode ser um problema no seu relacionamento.

2. Autossabotagem sem motivo

Se você se encontra confuso e com alguns pensamentos aleatórios que não estão te fazendo bem, é necessário que você tire um tempo para você e reflita sobre isso.

3. Você não fala sobre seus sentimentos

Em um relacionamento, é necessário que você se abra e fale sobre os seus sentimentos. Não se resolve nada ignorando o problema e se você é assim, isso pode ser um problema para você e para o seu relacionamento.

4. Nunca pede desculpas

Você sempre acha que está certo independente de tudo e nunca dá o braço a torcer. Se você não consegue assumir uma responsabilidade pelas suas próprias ações, isso pode ser um problema na relação.

5. Você tenta mudar a pessoa com que está se relacionando

Se você sempre acha que o erro está no próximo e não analisa as suas próprias atitudes, isso pode ser um problema no seu relacionamento! Às vezes ambas as partes precisam mudar para que dê certo. É um trabalho em conjunto.

6. Desvaloriza os sentimentos do seu parceiro

Em uma relação, é necessário que o sentimento de ambos seja validado. Se você desvaloriza o sentimento do seu parceiro ou considera que é drama, isso faz com que ele se sinta inseguro e triste, o que com certeza causará um problema no seu relacionamento.