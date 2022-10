Acre é o estado com a maior queda no preço do etanol, aponta ANP

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas, os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 estados e no Distrito Federal e caíram em 9 Estados na última semana, encerrada no dia 22.

Os dados mostram que o Acre foi o estado com maior redução: 24,64%.

O mesmo levantamento aponta que o preço da gasolina no Acre chegou a R$5,31, o terceiro maior do país, ficando atrás apenas do estado da Bahia, com R$5,54 e Rio Grande do Norte com R$5,45.

O etanol hidratado é o famoso etanol comum, encontrado em postos de combustível para abastecer veículos automotores. Tem em sua composição entre 95,1% e 96% de etanol e o restante de água. Além de combustível, o etanol hidratado também está presente em cosméticos, produtos de limpeza, antissépticos, vinho, cerveja e outros líquidos, em graduações alcoólicas que variam de produto a produto.